Moderno é ser vintage

Nesse quarto espaçoso, uma história curiosa da reforma. Quando a equipe abriu o forro do telhado, a arquiteta se apaixonou pela estrutura e quis mantê-la exposta. Ela conta que uma estrutura tão linda merecia ser vista. Por isso, temos o prazer de ver as tesouras de madeira em forma de triângulo que puderam ser mantidas, pintadas de branco pois o tom de madeira original não pode ser encontrado. Uma das tesouras estava quebrada e teve que ser trocada. Para não ficar 2 tons distintos de madeira, a arquiteta decidiu pintar as duas de branco.

Outra história explica o tamanho e a distribuição do quarto. Originalmente, o quarto do casal era 2 cômodos separados. Dois viraram um só enorme com um belo terraço. Os 2 tipos diferentes de piso foram mantidos: assoalho e tacos de madeira. Arrojado e interessante!