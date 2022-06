10 escrivaninhas perfeitas para organizar suas atividades

Este belíssimo projeto desenvolvido pelas arquitetas gaúchas Joana e Manoela, foi pensado para aliar o conforto do quarto com a necessidade de um local específico para trabalhar ou estudar. Na cor branca, simples, mas que esbanja luxo, a escrivaninha ficou perfeitamente encaixada no canto do quarto, evitando tomar espaço do mesmo. O elegante vaso de plantas somado às luzes que iluminam muito bem a mesa de estudos, trazem a sensação de relaxamento reforçado ainda pela confortável cadeira com rodinhas. As gavetas são suficientes para organizar os materiais de estudo ou trabalho, deixando o ambiente bem clean.