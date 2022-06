Ideias de conjuntos de mesa e cadeiras para salas de jantar

Para aqueles que preferem a simplicidade, o conforto e o aconchego próprios do campo, o estilo campestre é, obviamente, uma ótima escolha. O conjunto de mesa e cadeiras neste estilo enfatiza a madeira crua do tampo da mesa retangular e o tom claro da estrutura e do estofado das cadeiras de encosto alto e sinuoso. Isso tudo combina harmoniosamente com o armário de louças aberto, onde um pequeno e colorido painel com figuras humanas alegra o ambiente, e com a parede de tijolos à vista ao fundo, assim como com o piso rústico. As linhas simples e retas da mesa e das cadeiras proporcionam uma sensação de solidez e praticidade, sem deixar de transmitir um certo calor e romantismo.