Casa majestosa para férias perfeitas

Construída em um condomínio de luxo na praia do Iporanga no litoral de São Paulo, essa residência é mais do que magnífica. Esta casa possui um estilo colonial que pode ser facilmente reconhecido através do seu design e traços clássicos.

A fachada simples com muitas varandas, foi acabada com a cor bege que enfatiza o azul do céu, do mar e da piscina. As telhas coloniais de cores brancas que combinam perfeitamente com a cor bege utilizada para revestir a fachada.

O ponto alto deste projeto é definitivamente a vista e a área de lazer, ambas podem ser vistas de qualquer ângulo da parte frontal do terreno. Cercada por verde e por uma natureza pura, a localização invejável é o que torna essa casa um verdadeiro refúgio. Veja com os seus próprios olhos essa bela casa projetada pelo talentoso arquiteto Oscar Mikail e sinta-se como em uma residência real!