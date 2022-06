Dê uma cara nova na sua mesa de refeições usando materiais reciclados!

Misturar o mobiliário deixa sua casa com uma identidade única. Esta nova tendência de decoração tem como proposta uma mistura de materiais, com mais liberdade e perfeita para deixar o ambiente despojado. A mesa de jantar, não necessita ser do mesmo material que as cadeiras. Invista em cadeiras uma de cada cor e diferentes estilos e materiais como: madeira e ferro, banquinhos e cadeiras, cadeira de madeira com cadeiras estofadas. Crie um ambiente que lhe agrade aos olhos e que harmonizem de maneira eclética e descontraída. A intenção é brincar com as cores e modelos para criar um ambiente alegre e moderno, mas sempre priorizando o seu estilo e identidade. Essa é uma ótima forma para inovar e dar vida a sua sala de jantar.