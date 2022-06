Apê para um Tarzan moderno

Agora subimos para o mezanino pela escada maravilhosa feita de madeira com uma base de cimento. Aqui vemos a composição de formas da estante ultra moderna. A decoração é simples mas muito bonita. Um belo sofá de couro decorado com almofadas clássicas em cores neutras. Do outro lado, um vaso de bambo e uma divisória em vidro, para não atrapalhar a visão da televisão, que está na parede do outro lado do mezanino.