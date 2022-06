Tendências 2016: confira os sofás-camas que estão arrasando!

Novo ano, novas tendências. Ficar sempre antenado nas direções da moda faz parte do universo que cerca os apaixonados por decoração. Informações, como as principais cores do ano, perfis de comportamento, mudanças econômicas e variações climáticas são importantes. É com elas que teremos uma avalanche de informações ao longo do ano. Atentar-se nas influências que estas informações trazem para a rotina de cada é uma necessidade. E nestas necessidades buscamos as trocas de informações para que, através da decoração, encontremos as comunicações visuais daquilo que tem grande importância para todas as pessoas.

A decoração é uma das formas visuais de amar o seu próprio lar. É com ela que incrementamos salas, cozinhas, quartos e tudo o que fizer parte do nosso dia a dia em casa. As influências pessoais somadas às últimas tendências é que formam o nosso ambiente decorado. Através da cultura e das experiências pessoais, deixamos cada cômodo com informações que é a nossa cara. Estar atento quanto às necessidades de mudança e as oportunidades de estar na moda sempre vale a pena.

Para provar que a decoração e a moda estão envolvidas em praticamente tudo o que nos cerca, hoje falaremos das principais tendências do ano para o uso do sofá-cama. Embora possa acontecer de você nunca atentar-se quanto ao uso deste móvel, saiba que cada vez mais a forma multifuncional de utilizar o móvel, ganha os lares brasileiros. Tecidos, estampas e formatos mudam conforme os interesses do público. Estes interesses, pesquisados por meio de ferramentas que medem o consumo, apontam para opções divertidas e socialmente responsáveis que poderão ser vistas nas sugestões de sofá-cama abaixo.

São opções planejadas por nossos profissionais em diversos lugares do mundo e que trazem opções incríveis para que o uso do seu sofá-cama esteja sempre interessante no lar. Aproveite cada uma das sugestões, aproveite para anotar as principais escolhas pessoais e inspire-se!