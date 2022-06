Apartamento colorido arranca suspiros

A sala de estar diferentemente dos outros ambientes, é muito discreta e serena. Espaçosa o tapete com uma leve cor mantém o equilíbrio no décor. O rack de TV é minimalista e sem muito espaço para muitos objetos deixando o espaço agradável e sem poluição estética. Os detalhes em lilás também surgem no sofá e na parte de cima do painel que segura a televisão.