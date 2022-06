8 decorações sensacionais com azulejos

Transformar sem ter trabalho. Esta parece uma tarefa realmente difícil quando pensamos em redecorar um ambiente. Lembrar que as grandes transformações podem começar aos poucos é ir contra a maré de ansiedade em que muitas vezes navegamos. Quando falamos de banheiros, cozinhas e até mesmo varandas, alguns truques podem fazer toda a diferença para que notemos a rapidez da transformação decorativa. E um destes atalhos é o uso dos azulejos na decoração. Rápidos e fáceis de serem aplicados, com uma diversidade grande de estilos e até mesmo fáceis de serem redecorados, os azulejos há muito tempo é o revestimento queridinho dos lares brasileiro. Sua limpeza é fácil e seu uso traz muitos benefícios para a estrutura do lar.

O uso dos azulejos para a casa tem como principal vantagem estrutural a camada que impede a umidade de penetrar nas paredes em locais passivos de vazamento, como cozinhas e lavanderias. A durabilidade dos azulejos em comparação à pintura é outra vantagem que deve ser ressaltada. Uma boa cerâmica é capaz de durar décadas intacta na decoração do lar, bastando apenas a limpeza com água e sabão para a manutenção das peças. A troca de peças quebradas pode ser feita em lojas de varejo, quando em cores uniformes ou sob encomenda, quando peças mais detalhadas. No entanto, as trocas são raras de serem feitas, exceto em períodos de reforma do lar.

Entre as peças decorativas, os azulejos portugueses vêm ganhando novamente tendência para os lares. Geralmente desenhados em azul com fundo branco, a beleza dos desenhos destas peças mistura clássico e arte e formam lindos mosaicos para os mais diferentes cômodos.

Para trazer ótimas referências sobre a decoração com este revestimento tão bem recebido nos lares, buscamos lindos trabalhos realizados por profissionais talentosos do homify em diversos lugares do mundo. Através destes projetos, mostraremos as vantagens não só dos azulejos, mas de ter por perto também o talento de profissionais que transformam sonhos em realidade.

Por isso, venha conosco, veja as decorações maravilhosas feitas com azulejos no lar e inspire-se!