Porque o sofá-cama não pode faltar em sua casa

Este quarto infantil foi pensado para ser divertido e deixar o pequeno sempre empolgado com a presença do seu super herói preferido, além das pelúcias que animam as brincadeiras no local. Com paredes de tijolo vermelho, estilo industrial, a cama tipo beliche fica acima do sofá-cama moldado em pequenos cubos e num tom amarelo bem vivo, perfeito para receber os amiguinhos. E, como a diversão entre amigos nesta fase da vida nunca é demais, o móvel fica perfeito para não ocupar muito espaço, mas somar uma opção a mais de cama para as crianças.