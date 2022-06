Dicas: como incluir cores escuras na decoração de um quarto pequeno!

Em quartos mais compactos, as cores utilizadas na decoração do interior têm grande influência. Normalmente nos quartos menos, as cores claras são as mais utilizadas, por ajudarem a ampliar o ambiente e e deixá-lo mais iluminado. Como é mais comum de se pensar, os tons escuros tendem a diminuir e comprimir o espaço. Mas, ao contrário do senso comum, nem sempre os tons escuros trazem sensação de redução do espaço. Eles podem servir para aproximar, dar profundidade e deixar esse cantinho mais intimista e convidativo, ideais para bons momentos de descanso.

A decoração em tons escuros estão em alta na decoração. Tons como azul petróleo, marrom, cinza e o preto podem gerar um bom apelo visual quando bem utilizados na pintura de paredes, móveis e revestimentos.

Os matizes são imponentes e atemporais e deixam qualquer ambiente, sofisticado e contemporâneo. Estas cores podem ser curingas na decoração e combinarem com todas as outras cores. Nem sempre a composição de um ambiente em cores e tons escuros resultará em um espaço cansativo ou opressivo, eles podem se tornar aliados para uma ambientação aconchegante e moderna, só é necessário dosar a aplicação.

Veja neste artigo, algumas ideias de como utilizar as cores escuras na decoração e não deixar o seu quarto pesado e comprimido.