Divirta-se cozinhando em casa!

Outro truque que dá certo para os resistentes à cozinha é descobrir temas sempre novos para as refeições. Pode ser algo clássico, como um festival de frutos do mar ou de sopas, mas também pode ser inventar um prato para comemorar a vitória do seu time no Brasileirão. Alíás, eventos esportivos como a Copa do mundo ou as Olimpíadas, que já estão chegando, podem ser a inspiração para cardápios culturais, em que se planeja o jantar em torno de um determinado país em competição. Como as Olimpíadas duram vários dias, você pode escolher alguns países e oferecer aos seus amigos e familiares cardápios inspirados na culinária desses países, a serem degustados durante as apresentações de ginástica artística, judô, natação, vôlei, basquete e atletismo. Seria uma forma muito interessante de passar bons momentos e você pode chamar as pessoas para ajudar a preparar os menus, com entradas, prato principal, saladas e sobremesas. Sem falar das bebidas típicas!