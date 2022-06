Ideias para iluminação do banheiro que você vai amar!

Iluminar e amar. Esta rima não é por acaso. Gostamos mais daquilo que podemos observar facilmente. O banheiro é o local onde paramos para nos cuidar através do banho e de cuidados pessoais, como passar hidratante ou fazer a barba. Por isso, ter uma iluminação bem planejada é fundamental em todos os ambientes. E hoje, falaremos especialmente sobre as formas de trabalhar a instalação de luminárias, lâmpadas, LED e outros elementos que distribuem a luz no ambiente.

Um primeiro cuidado que devemos tomar ao escolher a lâmpada a ser instalada, é quanto ao IRC (índice de reprodução de cor). Com ele podemos definir qual a temperatura e tonalidade da lâmpada a ser instalada no cômodo. Os modelos com IRC com índice de 80 a 100 são os mais recomendados. A atenção com este dado é fundamental para que a iluminação seja a melhor possível. Afinal, você precisa de um ambiente bem iluminado para sair com o barbear ou a maquiagem perfeita. Existem modelos de lâmpadas fluorescentes ou LED que têm medição de IRC 80. As fluorescentes tubulares têm medição de 95 IRC, enquanto as halógenas e incandescentes (proibidas no Brasil) têm medição com mais de 100 IRC. O uso destas últimas não é recomendado por conta do calor que emitem e do alto consumo de energia que demandam.

Com estes cuidados na memória, é hora de sair para a compra da lâmpada ideal para o seu banheiro. Neste momento é importante estar atento ao tamanho do cômodo e sempre contar com a ajuda dos profissionais de decoração. Desta forma você acerta em cheio na escolha e evita trocas constantes ou erros na decoração do seu lar. Afinal, para nós o cuidado com o lar deve ser sempre impecável, pois o lar deve ser sempre considerado como o melhor lugar do mundo.

Para ajudar você nestas escolhas, trouxemos algumas sugestões práticas para uma iluminação bem distribuída, mas que conta com o toque dos profissionais para ganharem muito mais beleza no ambiente. Por isso, convidamos você para entrar conosco em muitos banheiros diferentes e aproveitar cada dia que trouxemos para uma decoração perfeita na sua casa. Venha conosco, aproveite cada detalhe e veja porque a rima de decoração com paixão é sempre perfeita!