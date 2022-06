Guia homify: janelas de diferentes materiais

As janelas e portas feitas de PVC estão entre os materiais que apresentam melhor qualidade e flexibilidade na criação de modelos exclusivos de acordo com a necessidade e o objetivo. Este material é resistente, pois no seu interior é constituída de perfis estruturais recheados com uma alma de aço, barreira colocada no interior do batente. A beleza e simplicidade das janelas feitas com PVC, torna os ambiente mais agradáveis e valorizam os ambientes como a sala de estar ou o quarto.