12 opções de banquinhos para decorar

As banquetas são hiperfuncionais: ocupam pouco espaço, oferecem assento extra em qualquer ambiente e ainda podem dar apoio a objetos variados. Além de ter um papel prático no dia a dia do lar, elas também embelezam os cômodos, trazendo graça, estilo e arrematando a decoração com um toque especial. Nos mais distintos modelos e materiais, há opções para todos os gostos. Razões não faltam para você se encantar com uma e levar a sua para casa. Que tal começar a pesquisa por aqui?