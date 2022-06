10 roupeiros para suspirar

Este roupeiro prático, moderno é perfeito quando o espaço do quarto é pequeno e a intenção é otimizar todas as dimensões do quarto. Projetado no entorno da cama, foi instalada uma lousa no espaço vazado para que nada do que é importante possa ser esquecido. Autêntico e tradicional, com grandes espaços, é possível armazenar as roupas de cama, calçados e outros objetos pessoais. Se a sua rotina tem pressa, coloque um roupeiro destes e organize ainda mais sua vida e, se possível, arrume a cama melhor do que o nosso cliente.