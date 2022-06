Um apartamento clássico e elegante!

A sofisticação está em cada detalhe do projeto de decoração desse apartamento localizado na Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro. A mesa de centro é bem clássica, combinando bem com os sofás de cor neutra e clara. O piso de madeira também segue um estilo mais nobre e tradicional. Para contrastar, objetos de decoração diferentes, como a almofada em verde brilhante ou os quadros com fotos de arte ou as luminárias ousadas. Ambas são lindas, mas não podemos negar que a luminária de piso é a melhor, pois lembra as luzes antigas de set de filmes de Hollywood.