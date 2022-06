Decoração de quartos para executivos: conheça 8 inspirações

A rotina do trabalho, viagens, almoços de negócios, reuniões e tudo o mais que faz parte do dia a dia de um executivo, é mentalmente extenuante. Sempre atentos ao máximo às oportunidades e buscando a máxima concentração em diferentes assuntos, têm o tempo escasso para assuntos importantes de sua vida, como, por exemplo, a decoração do lar onde acabam passando pouquíssimo tempo.

Para ajudar a entender um pouco mais deste universo que tem a obrigação de optar por elementos tecnológicos e ao mesmo tempo não abre mão dos clássicos, hoje traremos algumas dicas que poderão ser perfeitamente utilizadas na decoração de quartos masculinos, femininos ou neutros que sejam, ainda que pouco, o espaço para o descanso diário destes profissionais.

Profissionais executivos têm a fama de mergulhar a fundo na rotina de seus trabalhos. Sempre lendo e acompanhando as novidades do mercado, acabam dispensando um tempo menor para as formas de decoração do ambiente. Isto faz com que a presença marcante do trabalho fique implícito nas decorações dos ambientes. São pessoas que aliam o clássico ao moderno. A sobriedade à luz. A praticidade ao luxo. Estas combinações fazem com que determinadas peças sejam muito valorizadas no lar destas pessoas. Elementos decorativos e funcionais como cabeceiras elegantes para a cama, luminárias portáteis para leitura e criados mudos, são muito valorizados nas decorações voltadas a este público.

Ainda que passem pouco tempo no lar, os quartos são os locais mais utilizados por estas pessoas. Geralmente acordando bem cedo e chegando mais tarde, o lar torna-se o abrigo onde irão retornar basicamente para o descanso e, eventualmente, em dias menos compromissados, farão pausas para leituras e análises pessoais. Tendo como base a situação de executivos solteiros, sem a referência familiar no lar para direcionar a decoração do ambiente, as decorações terão características pessoais nas peças decorativas e funcionais quanto a necessidade de aproveitar ao máximo o espaço.

E pensando na reunião de todas as referências citadas, selecionamos 8 opções de quartos que poderão ser bons exemplos de decoração para o quarto de um profissional executivo. São composições que apostam na sobriedade, conforto e praticidade para um dia a dia corrido. Venha conosco e inspire-se nestes lindos exemplos projetados por grandes profissionais homify ao redor do mundo. Aproveite cada sugestão e utilize-as hoje mesmo na decoração do seu lar!