Apê onde os opostos se atraem

O minimalismo é um estilo sútil que escolhe determinadas peças ou materiais para destacar um ambiente de forma elegante e simples. O projeto que trazemos para você hoje, mostra exatamente isso!

Assim os arquitetos da Meirelles Pavan Arquitetura optaram por linhas retas e limpas que se tornaram as principais características desse projeto. Com aproximadamente 150 m², este imóvel é considerado pelos responsáveis do projeto uma verdadeira homenagem à estética moderna e urbana. Além disso, o seu design possui influências da arquitetura moderna japonesa.

A referência oriental foi inspirada no fato do proprietário ter interesse pessoal em artes marciais, a mistura moderna com elementos asiáticos trouxe sofisticação e leveza aos ambientes. Para compreender o produto final desse incrível projeto, sugerimos que continuem lendo esse artigo!