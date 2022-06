Ideias incríveis na decoração de um apartamento de 38m²

Logo de entrada se vê a cozinha e a sala. A presença de iluminação em trilho deixa o espaço mais interessante e permite que o proprietário possa focar os pontos de luz de acordo com a necessidade. As lâmpadas de LED distribuem a luz de uma forma mais fácil. As cores escuras trazem sobriedade e um caráter mais masculino porém torna o ambiente que já é pequeno um pouco menor. A pequena mesa de 4 lugares que foi colocada no lugar da parede divide o espaço sem ocupar muita dimensão.