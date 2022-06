10 ideias para a decoração da sala de estar

Um elemento que geralmente faz composição com o sofá é a poltrona, necessária para delimitar um espaço de convívio na sala de estar. Neste ambiente, as duas poltronas de tecido claro, dispostas lado a lado, são amplas e confortáveis. Ao contrastarem com o painel colorido com tema de natureza ao fundo da sala, elas recebem maior destaque no espaço do que os sofás dispostos um em frente ao outro. Uma mesa de centro redonda em madeira clara completa o ambiente. O conjunto de sofás e poltronas em tom claro ganha relevo com a iluminação planejada no teto e na parede ao fundo. Por sua vez, por seus tons claros e linhas leves, todo o conjunto permite que o painel – principal ponto de cor da sala – seja valorizado. O resultado é um ambiente clean, mas, ao mesmo tempo, vibrante.