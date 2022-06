10 maneiras inusitas de decorar

Hoje em dia somos mais conscientes e quase ninguém tem mais bichos empalhados nas paredes das casas ou casacos de pele como era comum uns tempos atrás. No entanto, essa era uma tradição tão conhecida que muitos fazem referências a esse estilo com cabeças de animais feitas de papel, como a dessa sala. Aqui, a iluminação e as gavetas do rack da TV também se diferenciam. A luz do canto direito da foto sai de uma pequena prateleira , focada para cima de forma bem diferente. Já as gavetas, ganharam um revestimento com desenhos pop.