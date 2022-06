Cozinhas pequenas, grandes momentos

Neste espaço, percebemos a grande diferença que faz optar por armários planejados. Com um armário acomodado ao longo da parede e móveis perfeitamente encaixados, percebemos o quanto a cozinha aumenta sua capacidade, mesmo tendo um tamanho tão pequeno. O balcão cercado com cadeiras brancas e com taças dispostas, acomodará muito bem suas visitas para colocar as conversas em dia enquanto um delicioso e rápido prato é preparado na pequena pia. As cores no tom de cinza contrastam bem com as gavetas vermelhas do balcão abaixo da pia. A iluminação natural da janela diminui a necessidade de lâmpadas no local.