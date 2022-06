Rústica e tropical, casa de praia no Rio é de cair o queixo

Angra dos Rei (RJ) é um verdadeiro paraíso tropical que muitos usam para se refugiar do dia dia e da rotina da vida nas cidades grandes! Construída pelo escritório carioca Escala Arquitetura, esta residência em Angra nos mostra como é fácil decorar interiores de uma forma aconchegante e descomplicada.

Com um design arquitetônico descomplicado, o projeto ganhou uma característica colonial com as telhas de cerâmica vermelha. As duas alas da casa que se posicionam uma de cada lado também acentuam o caráter despojado e aconchegante desta propriedade. Em meio a paisagem verdejante, o aspecto exterior desta residência é tranquilo e perfeito para se desligar do mundo exterior e apenas relaxar.

Veja agora todos os detalhes inspiradores que iremos mostrar e prepare-se para embarcar em uma jornada fantástica em uma casa de veraneio na bela Angra!