Apaixone-se por esse loft moderno e contemporâneo em São Paulo

Já viu um apartamento que esbanja sensualidade? Isso é possível. Casa tipo de layout, mobiliário e decoração exibe um tipo de atmosfera diferente. Elementos com desenhos mais curvos e laca brilhante consegue gerar mais emoção. São mais envolventes e atraentes. É o que vemos no apartamento decorado de 1 quarto criado para o empreendimento One Pompeia, em São Paulo pelo escritório Claudia Albertini & Cris Silveira Arquitetos.

O espaço desse apartamento foi muito bem aproveitado e, em apenas 1 quarto, as arquitetas conseguiram criar diversos ambientes, todos muito bem delineados mas, também conectados de uma maneira belíssima. Truques fazem o apartamento tipo loft ganhar tamanho e funcionalidade. Um exemplo é o vidro para projeção que delimita a cama e ainda serve para assistir filmes. Normalmente as pessoas usam uma cortina ou pano branco para isso, mas a ideia do vidro fica muito mais leve e moderna!

Confira essa e outras ideias sensacionais desse apartamento estúdio super versátil! Veja como os espelhos estão por todos os cantos, até na parede da pia da cozinha!