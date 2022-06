Apê chique e sofisticado para se inspirar!

Terminamos nosso livro de ideias com mais uma encantadora imagem do profissional Lyssandro Silveira que ressalta a beleza e o cuidado conferidos pela arquiteta Valdete Duarte neste projeto de apartamento impecável e totalmente desejável. Além de todos os pontos ressaltados e apreciados anteriormente, descobrimos por fim, um lavabo trabalhado com pedra nobre e tons escuros em contraste com o belíssimo dourado que tudo tem a ver com a atmosfera geral do apartamento, que nos recebe a cada passo com uma nova e encantadora surpresa.

