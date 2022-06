Estilo escandinavo: simples e chic

O estilo escandinavo de decoração é de uma simplicidade sem tamanho. Ele se sustenta no uso da madeira e dos tons neutros, como branco, cinza e nude. As composições comportam a mistura de clássicos e modernos ou, ainda, vintage.

Tudo tem que transmitir limpeza, clareza, delicadeza, suavidade, serenidade. O estilo foi criado nos países escandinavos como a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia e pretende manter o ambiente claro e simples, mas com toques de aconchego. Por isso, embora as cores não façam normalmente parte do estilo, elas podem aparecer ocasionalmente aqui e ali, em detalhes expressivos.

Geralmente, é a decoração de casas de madeira, às vezes com fachada colorida, e de preferência com um jardim deslumbrante no entorno. Varandas e sacadas fazem parte da estrutura dessas casas. A luz natural é muito valorizada através de janelas amplas, que contam com persianas delicadas.

Usar almofadas estampadas, livros e plantas ajuda a quebrar o branco de forma suave. Este estilo também recorre a elementos levemente envelhecidos. Móveis modernos de design simples são o centro da decoração escandinava, que também cultiva um ar de acabado de se mudar , com quadros apoiados no chão e lâmpadas simples, penduradas apenas por um fio.

Cerâmicas e vidro também entram na equação, bem como materiais naturais como lã, linho, madeira e pedras. Aprenda um pouco mais sobre esse estilo especial de decoração e encante-se com um jeito diferente de viver a vida.