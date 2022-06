O Japão é um país de uma cultura riquíssima, porém enigmática, já que apesar da nossa convivência de mais de um século ainda não compreendemos toda as nuances e significados de sua cultura peculiar. Consequentemente, a arquitetura e os espaços habitáveis japoneses também se diferem bastante dos nossos. Além da simplicidade e coesão, os espaços habitáveis japoneses costumam se interligar, se justapor e se fundirem. Esta forma peculiar de organização espacial representa justamente a compreensão japonesa do mundo.

Homify desembarca hoje no Japão para apresentar o projeto de uma casa divertida e familiar, que expressa a maneira peculiar e sintética com a qual os japoneses lidam com os espaços construídos e com o mundo dos sentidos. A Casa Shinmachi, projetada pelo estúdio japonês Tabata Sekkei, é aparentemente contemporânea e composta de linhas retas, volumes puros e materiais discretos, como o revestimento em madeira do pavimento superior. No entanto, o interior da residência é completamente único e inovador, proporcionando aos moradores não apenas ambientes otimizados, mas também espaços integrados, aconchegantes e que estimulam a convivência familiar e o exercício de brincar.

Curioso para desfrutar os encantos e o clima familiar e divertido de uma casa japonesa sensacional? Então confira a seguir mais detalhes e imagens surpreendentes desta residência contemporânea singular e cheia de encantos e surpresas. Impossível não se inspirar e não se deslumbrar com esta casa feita para promover a infância e a alegria de toda a família.