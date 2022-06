Sensacional: casa reformada e ampliada

Quem é que não sonha com a reforma e com a ampliação da sua casa? Seja pelo desgaste natural ocorrido ao longo do tempo ou por necessidades de ordem prática, dez em cada dez pessoas gostariam de investir uma grana com a reforma ou com a ampliação do seu lar, de modo a torná-lo mais funcional, aconchegante e moderno.

Homify desembarca hoje em Austin, no estado de Texas, para exibir o projeto fantástico de reforma de uma casa construída nos anos 70, que deixou para trás o estilo industrial e brutalista e ressurgiu às margens do lago Austin como uma residência contemporânea, e funcional. O projeto de autoria do escritório Specht Arquitetos priorizou sobretudo as necessidades do casa de proprietários, um casal de idosos, substituindo a antiga escada, inadequada e perigosa, por um novo acesso desde um pavilhão situado diretamente na frente do lote. A casa foi completamente renovada e além de novos materiais, ganhou também uma nova aparência e, portanto, um novo significado. A paisagem natural circundante, no entanto, manteve bela e integrada ao projeto, para o deleite dos novos moradores.

Se você não acredita que uma casa construída nos anos 70, deteriorada e abandonada, pudesse ressurgir tão bela e funcional como uma casa nova, este projeto de reforma e ampliação deixará você completamente entorpecido. Confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa moderna e elegante que ganhou nova vida e mudou também a cara da paisagem natural e do seu entorno.