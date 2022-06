Gabinetes extraordinários para banheiro

Trazer plantas para o lavabo nunca é má ideia. Com absorção natural da umidade, as plantas auxiliam na purificação do ar, evitando os odores naturais do banheiro. Além de melhorar o ambiente, esta escolha favorece a rusticidade com o moderno. As paredes feitas com material de bambu somam-se perfeitamente com o gabinete para banheiro. Cercada com vidros na parte superior, as plantas ficam bem distribuídas e próximas à iluminação sem prejudicar a claridade do ambiente. A pia suspensa e quadrada, protege s gavetas de madeira combinadas perfeitamente com o banheiros e as caixas para objetos. Se você gosta de plantas, pesquise as que melhor se adaptam neste ambiente e pense com carinho neste projeto.