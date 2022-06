Casa fantástica em meio à natureza

A qualidade de vida é uma das maiores preocupações de toda família. Todo mundo pensa no bem-estar da família e a casa e o modo como ela acolhe seus moradores é um dos fatores decisivos para a qualidade de vida de uma família. Imagina poder morar em meio à um bosque natural e ouvir da varanda o som das águas do riacho e o chacoalhar dos galhos das árvores ao redor? Imagina a atmosfera relaxante de uma casa em meio à natureza e situada às margens de um lago? Para completar este ambiente e proporcionar o máximo de conforto e bem estar à uma família, falta apenas um projeto funcional e integrado à natureza circundante.

Por esta razão mostraremos hoje uma casa simplesmente fascinante, localizada em Weston, no estado de Connecticut, Estados Unidos. A Casa Weston, projetada pelo estúdio Specht Arquitetos, ergue-se diretamente às margens do rio Saugatuck. Além da vista espetacular e da atmosfera campestre e relaxante, a residência foi pensada e construída de modo a desfazer a distinção entre a paisagem natural e o ambiente construído. Desta forma, os moradores podem experimentar a sensação de conviver em contato direto com a natureza. Devido ao suo abundante do vidro, a paisagem natural é a verdadeira decoração dos ambientes, com destaque para os terraços jardins.

Curioso para desvendar todas as surpresas e todos os encantos desta casa fantástica localizada em meio à natureza selvagem? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa Weston e inspire-se na sua integração com a natureza circundante e no bem estar proporcionado aos moradores.