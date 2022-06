Como decorar salas integradas com a cozinha

Juntos e misturados. Ou, melhor. Juntos e organizados. Apartamentos em grandes cidades poderiam adotar este lema. Ou parte dele. Misturados ao longo do horizonte cercado de concreto das grandes e médias cidades, s construções cada vez mais se espremem em tamanhos menores, fazendo com que os espaços dos cômodos sejam também cada vez mais apertados. Para encontrar soluções que deem um pouco mais de respiro para os moradores, os arquitetos e engenheiros têm buscado soluções com os cômodos integrados, optando por pequenos balcões separando a mesa e a cozinha e, assim, deixando que o próprio morador encontre a melhor forma de organizar o ambiente conforme o seu próprio estilo.

A ideia de decorar de forma integrada tem como principais vantagens a possibilidade de os moradores e visitantes interagirem totalmente pelos diferentes ambientes. Sala e cozinha estão em grande proximidade, com poucas barreiras entre si. A visão e a interação é praticamente 360º. As salas devem aproveitar bem os espaços próximos às janelas, fazendo com que os conjuntos de sofás cerquem o ambiente de forma inteligente e bem organizada. Ao lado, a sala de jantar pode ganhar espaço por meio de conjuntos de mesas e cadeiras, com uma decoração que pode utilizar principalmente de luminárias para marcar o ambiente. O espaço deve ser visível tanto da sala de estar quanto da cozinha, com um espaço mínimo de 90 cm. dos móveis próximos para um deslocamento mais confortável. A cozinha pode utilizar bancadas de granito ou mármore que servirão como mesa de apoio e local para plantas e temperos. É importante que os móveis sejam organizados de forma a deixar cada espaço bem marcado, assim, o ambiente mesmo que integrado dará mais personalidade a cada cômodo.

Cores, elementos decorativos, TV e eletrodomésticos também devem ser deixados estrategicamente para reforçar a identidade de cada espaço. Para a cozinha, cores mais vivas poderão dar personalidade e independência. Deixe as cores mais sóbrias para a sala de estar e evite somar elementos decorativos semelhantes entre estes dois cômodos. A ideia é sempre que, mesmo integrado, cada ambiente tenha sua personalidade própria. Em cada imagem abaixo, poderemos exercitar as ideias criativas para que estas sejam utilizadas em seu próprio espaço. E em cada sugestão, a certeza de que ter bons profissionais por perto sempre faz toda a diferença.

Por isso, convidamos você para vir conosco e aproveitar ao máximo cada uma das ideias selecionada abaixo. São sugestões que utilizam perfeitamente os cômodos integrados em um mesmo ambiente, oferecendo muita criatividade e personalidade através de grandes profissionais. Aproveite e inspire-se!