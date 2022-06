Cobertura esbanja bom humor

Além da distribuição das obras de arte e e da mistura de cores, através do uso de objetos coloridos, o projeto de interiores também buscou agregar requinte e conforto aos ambientes da residência através de peças de mobiliário clássicas, como a poltrona Mole, de Sérgio Rodrigues, ícone do design brasileiro e internacional. A poltrona Mole faz parte do acervo permanente do MOMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. Aqui, a peça integra o living da Cobertura Leblon, repousa sobre o tapete em forma de zebra, combinando com objetos coloridos, como a luminária vermelha e a tela abstrata que reforça a presença do vermelho no ambiente.