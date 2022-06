Apê estúdio de novela

A sala de jantar faz proveito do nicho original e do espaço residual existente no living room. Neste espaço residual foi organizada a sala de jantar, composta de uma mesa redonda em madeira, com tampo na cor azul pastel e duas cadeiras avulsas na cor preta.

O projeto luminotécnico, de tubulações aparentes, buscou valorizar valorizar as obras de arte e elementos em marcenaria. Na sala de jantar, por exemplo, as luzes destacam os quadros que ornamentam o ambiente, iluminando indiretamente o espaço da mesa de jantar. Isto evidencia que a intenção do projeto de interiores em proporcionar diferentes sensações e atmosferas de acordo com o período em que se experimenta o espaço. De dia a luz natural difusa se espalha uniformemente por todo o espaço, enquanto à noite pontos de luzes e luminárias de piso iluminam de modo direto as obras de arte e o armário, na cor preta, criando um ambiente mais intimista e