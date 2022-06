Tendência: quadros decorativos para a sala

Os quadros são artigos decorativos que colaboram para dar um up no visual dos ambientes. Inclusive, demarcam o estilo do lugar ajudando os moradores com questões funcionais como a acústica ou mesmo contribuindo para o humor de quem partilha o recinto. Entretanto, é preciso que esteja condizente com o temática do cômodo que você pretende decorar com esse recurso.

A pintura surgiu na pré-história quando os homens das cavernas faziam as pinturas rupestres.Ou seja, nome que se dá às mais antigas representações pictóricas conhecidas, surgidas no Período Paleolítico, gravadas nas paredes de cavernas, rochas, etc. A arte sempre teve lugar na vida do homem, desde o início da civilização, não apenas em termos de pintura, mas em diversas vertentes como esculturas com cerâmicas, pedras, marfins ou metais além de gravuras.

Os primeiros indícios de obras pintadas sobre telas datam do século VII, embora o seu apogeu tenha se dado na Itália, em meados do século XV, mais precisamente em Veneza. São diversas as obras produzidas ao longo da história em que se utiliza a pintura à óleo. O melhor exemplo é a “Monalisa”, pintura de Leonardo da Vinci, pintada a óleo sobre madeira, entre os anos de 1503 e 1507. Assim como a também famosa obra “A última ceia”, do mesmo autor, “As meninas” e “Retrato do Papa Inocêncio X”, de Diego Velázquez, e até mesmo obras contemporâneas como os expressionistas “O grito”, de Edvard Munch, e “Noite estrelada”, de Van Gogh.

Todavia, os quadro não precisam necessariamente serem pinturas famosas ou feitas sobre óleo seja em tela ou madeira. Pendurar quadros de artes diversas como pinturas, gravuras, fotografias ou desenhos, com certeza elevam o décor do cômodo da sua casa no qual a peça for instalada. Assim, a homify traz esse livro de ideias com dicas e recursos sobre como instalar quadros nas paredes da sua sala de estar e deixar esse lugar cheio de estilo e na moda. Confira nossas sugestões e fique por dentro dessa tendência incrível para deixar o visual do seu lar cheio de charme.