Como escolher o colchão adequado para a cama?

Colchões de mola interna ainda são os mais utilizados dentre as pessoas. As bobinas instaladas individualmente auxiliam no alinhamento da coluna e do resto do corpo. Isso também ajuda que a peça dure mais tempo. A espessura do colchão não precisa ser necessariamente muito grossa. No entanto, elas precisam ter uma certa altura para que seja confortável. Colchões muito finos podem fazer com que se sinta a estrutura da cama, dificultando o sono e trazendo dores nas costas. Uma peça neutra pode ser confortável para um sono tranquilo, mas é tudo uma questão de preferência.