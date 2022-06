Como evitar a infiltração e mofo no banheiro?

Como remover? É preciso analisar com cuidado a mancha de umidade. Ela nos dá indícios do problema. Uma parede com umidade rente ao chão, com altura até 1 metro, pode indicar que não houve impermeabilização adequada da fundação do imóvel ou que há infiltração decorrente do uso incorreto da cola para o revestimento ou ainda de algum problema vindo do vizinho.

Nas paredes, é preciso descascar todo o revestimento e refazê-lo com aplicação prévia de produtos impermeabilizantes misturados à massa. Os problemas referentes à ação da umidade estão presentes em todas as fases da vida de uma edificação, sendo que a boa qualidade do projeto, com a escolha de materiais, de sistemas construtivos e da impermeabilização adequados, além da devida atenção ao microclima da região, garantem a prevenção do problema. A execução dos serviços com equipes especializadas e a manutenção periódica mantêm a qualidade e a durabilidade da construção.