Boxes para banheiro que fazem toda a diferença

Nesta ideia incrível, vemos como é possível colocar o chuveiro não apenas nos cantos do banheiros. Ilhado, no meio do banheiro, possibilitando uma visão 360º do ambiente, vemos com o box foi colocado de maneira perfeita a se aproveitar o espaço presente. Com tamanho confortável para duas pessoas, a ideia é original fica muito bem acomodada em um banheiro de dimensões confortáveis. O piso na cor branca orna muito bem com as paredes em torno. O chuveiro foi instalado de uma forma discreta, com caixas metálicas, assim como o chuveiro. Aposte neste modelo de boxe para banheiro para destacar seu banheiro em meio aos formatos comuns.