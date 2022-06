Apartamento esconde detalhes de cair o queixo

Quer conhecer um apartamento com decoração ousada em cada detalhe? O apartamento que mostramos hoje é um projeto do Estúdio Barino, escritório de arquitetura do Rio de Janeiro. A base da decoração é feita em cores neutras, como a sala de estar com a cor cinza predominante.

A graça e a descontração foram trazidos com elementos coloridos e móveis despojados. Ideias criativas e revolucionárias que você também pode usar para inspirar e esbanjar bom humor no seu apartamento. As ideias vão desde um pilar com espelho no meio da sala a uma cadeira que cruza as pernas. Sim, a cadeira tem as pernas cruzadas como se fosse uma pessoa. Muito divertido! E não pára por aí. Dê também uma espiada no quarto e descubra uma maneira exótica e arrojada de guardar seus sapatos e sandálias preferidos. Bem ao estilo que Carrie Bradshaw do Sex and the city adoraria!

Enfim, vamos dar um passeio por esse apartamento e descobrir mais detalhes de cair o queixo!