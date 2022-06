Incríveis cozinhas com decoração rústica

O arquiteto Paulo Mencarini da equipe da PM Arquitetura privilegiou a integração de espaços e a luminosidade natural no conceito do décor dessa cozinha incrível com tendência rústica. Foram utilizados padrões de acabamento modernos atuais e simples, típicos da arquitetura brasileira, como a pintura dos forros, as grandes janelas de madeira e os pisos de madeira antiga na concepção do cômodo. Alem disso, o profissional mesclou a estrutura de madeira à metálica para possibilitar os grandes vãos. A mobília com acabamento branco combinou perfeitamente com o restante da composição. O fogão embutido na ilha com o tampo de granito claro é o toque final para essa bela cozinha.