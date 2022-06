Como decorar a casa para ter um pet

Ele não é meu bicho. É meu amigo. Se você alguma vez já disse essa frase a alguém, então está no lugar certo. Hoje escreveremos um artigo especialmente destinado para quem é apaixonados por amigos de quatro patas e não abre mão de tê-los no lar. Sabemos que, embora o amor por eles seja incondicional, alguns cuidados devem ser levados mito em consideração no momento de conviver com cães e gatos. A decoração deve ser especialmente desenvolvida para um ambiente confortável e amigável para você e eles.

Cada vez mais o amor por animais fica maior nos lares brasileiros. Atualmente o país é o segundo em número de cães e gatos domesticados no lar. São mais de 20 milhões de gatos nos lares brasileiros e q 30 milhões e quase 40 milhões de cachorros. É um número expressivo e muito maior do que a população de muitos países. De olho no mercado, muitas empresas passaram a oferecer serviços e orientações exclusivas para quem tem um animal no lar. Acessórios, viagens, cuidados e até mesmo moda e decoração são parte do portfólio destas empresas que fazem muito para que possamos sentir segurança ao perceber a segurança de nossos peludos. É, sem sombra de dúvidas, um substituto ótimo para quem não deseja ter filhos.

Assim como na chegada dos filhos, a convivência com os animais pede um pouco mais de cuidado na organização e decoração do lar. Cores, tipos de materiais, organização de elementos e até mesmo a iluminação são cuidados essenciais que devemos ter com a chegada dos pets. E para que possamos ajudar a organizar o seu lar da melhor maneiro o possível, listamos 8 dicas para que você tenha um lar sempre perfeito para o dia a dia com os peludos. São dicas que vêm de diversas partes do mundo. Lugares que nutrem tanto amor por bichos de estimação quanto comumente vemos nos lares tupiniquins.

Por isso, convidamos você a aconchegar o seu amigo de quatro patas no colo, anotar as melhores sugestões de decoração para este mundo maravilhoso que aprendemos a amar muito. Esperamos que estas ideias possam ajudar você a ter um lar cada vez melhor para a presença carinhosa do seu cão ou gato. Aproveite ao máximo cada dica, anote as melhores ideias e inspire-se!