Casa destruída salva por milagre

Como que por magia a cozinha se renovou e ganhou uma cara com design moderno. É inacreditável! O teto ganhou altura, as paredes uma tinta branca para iluminar o ambiente. E toda a bancada, com o fogão, máquina de lavar e geladeira foram colocadas na mesma parede, sobrando bastante espaço para as refeições no centro da cozinha. O chão da cozinha guarda as influências do passado, com seu piso vermelho e charme vintage para a decoração.