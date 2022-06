Porque o OSB é o material adequado para sua casa?

O OSB é feito 100% de madeira de reflorestamento, ou seja, ele o torna uma solução uma solução ecologicamente correta para decorar. O OSB é um produto a ser explorado com criatividade, principalmente quando o meio ambiente é um fator preponderante. Esta residência desenvolvida por Windlock Soluciones Sustentables, mostra um ambiente com sua estrutura inteiramente feitas com este material.