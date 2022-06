Como reduzir a bagunça e a tralha no quarto

Quer dar um fim à bagunça e à tralha acumuladas no quarto? Tire partido do seu guarda-roupa. Primeiro, faça uma boa triagem em roupas, calçados e acessórios, separando tudo para jogar fora, doar ou recuperar. Com o espaço que sobrou, organize tudo por tipo de roupas nas gavetas, cabideiros e prateleiras. Provavelmente, vai sobrar um espaço para você guardar caixas com outras coisas, como bijuterias, fotografias, cadernos, diários, agendas, pequenas lembranças de eventos especiais, entre outras coisas que sempre vão parar no quarto. Organize bem essas caixas e as acondicione nas prateleiras do alto, junto com as roupas da estação fora de uso. Vão ser fáceis de achar e não vão mais ficar largadas pelo quarto ou pela casa.