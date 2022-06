Luxuosa, casa no Rio Grande do Norte tem decoração de novela

Um dos banheiros da casa, o que apresentamos na image acima, não economiza nos efeitos. As texturas presentes nas paredes, no mármore ao lado do espelho e no piso do chão, brilham intensamente com as potentes fontes de luz colocadas também ao lado do espelho. O branco das peças de louça contrasta com o tom sombrio dos outros elementos e forma assim um espaço extremamente interessante.