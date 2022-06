A decoração da sala está chata? Dê um refresh na decoração seguindo as últimas tendências!

Decorar a casa é uma das atividades mais gostosas , é maravilhoso deixar o nosso cantinho com a nossa cara, falando a nossa língua. A nossa casa deve ser o nosso espaço de relaxamento e reflexão. Ela deve traduzir as nossa personalidade e estilo, por isso tudo é pensado, em se transformar em um ambiente para conforto físico e também aos olhos.

A escolha das cores é uma das etapas mais importantes na decoração, pois elas podem refletir o estado de espíritos e os desejos que você quer levar para dentro da sua casa. Pensando nisso, de acordo com as pequisas de tendências, os estudiosos do assunto, planejaram para o ano quais são as cores que mais combinarão na decoração para o lar neste ano de 2016. Com isso, as ideias de produtos e elementos da decoração ganham formas e nos direcionam a decorar a nossa casa de acordo com as ideias citadas pelos design de interiores.

Para criar e para inspirar mudanças no nosso próprio ambiente, vale a pena procurar referências e ficar de olho nas tendências com o que há de mais legal para dar uma atualizada na decoração.

Neste artigo, vamos mostrar algumas ideias sugeridas pelos nossos profissionais, de como fazer combinações harmoniosas e garantir uma linda decoração no seu lar! Inspire-se!