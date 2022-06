Moderna e surpreendente, esta casa em Minas é um lar dos sonhos

No interior do living room desvendamos mais uma surpresa. O volume imponente da fachada abriga o living room, cujos espaços são integrados e possuem um pé-direito generoso. Além disto, grandes aberturas de vidro descortinam a paisagem natural circundante e permitem a entrada de luz e ventos naturais abundantes. De qualquer ambiente, da sala de jantar, da sala de estar, da cozinha e do mezanino, é possível desfrutar de vistas privilegiadas para o espaço externo. A cozinha em estilo americana, disposta de modo linear, diferencia-se dos demais ambientes, devido ao materiais de acabamentos em tons mais escuros, com destaque para o piso de granito preto absoluto e para as portas de madeira dos armários planejados.