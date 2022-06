Como ter uma casa energeticamente eficiente?!

As técnicas de construção para uma casa passível envolve uma layout e design mais compacto, onde as janelas principais são orientadas em direção ao Equador Sul, a fim de maximizar o ganho de luz solar passiva. Em climas quentes e regiões que precisam de refrigeração, pode-se utilizar outras fontes diretas para obter estes resultados, como brisa solar, árvores, pérgolas, clarabóias, jardins verticais, telhados verdes e outras técnicas. A casa passiva preza um uso consciente e reduzido de energia. As janelas e orifícios permitem que a luz entre na casa deixando o ambiente claro a maior parte do tempo.