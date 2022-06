Inspirações para criar uma sala de estar totalmente branca!

A cor branca possui vários tons, que vai desde o cinza até os tons de off-white. Apostar nestas texturas é ótimo para dar um aspecto mais aconchegante e fazer um mix de cores, respeitando ainda a ideia do branco.

A decoração branca pode ser mais ousada. Se a cor for mal utilizada, ela deixa o ambiente frio e vazio. Procure apostar em mobiliários mais retos, de cores mais neuras como cinza, com a intenção de deixar espaço minimalista e moderno. Use também um pouco do preto para fazer um contraste, afinal, o branco e o preto são clássicos na decoração e vale a pena apostar nesta composição.