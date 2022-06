Tendências do ano: acerte em cheio com estas 10 cores!

Decorar é amar com os olhos. E nada faz mais nos apaixonamos visualmente do que as cores. Cada pessoa tem a sua cor preferida e é através dela que amamos mais algumas coisas do que outras. A camisa branca que é escolhida mais vezes, os sofás no mesmo modelo, mas que foi escolhido em azul, a bolsa que ficou perfeita na cor marrom. Tudo é visualmente produzido para que as cores toquem nossos corações. Mas a influência das cores não é apenas para a compra de produtos.As cores têm uma influência direta em nossas vidas e comportamentos. Existem ciências especializadas no estudo destas influências e, por meio destes estudos, direcionam as melhores escolhas conforme a personalidade de cada pessoa. E existem também empresas que se especializam em tendências de cores para o uso na moda e no consumo em geral, que anualmente apontam as maiores possibilidades de procura conforme o perfil geral dos consumidores e das influências globais.

A Pantone é uma destas empresas globais que trabalham as tenências de cores para o próximo ano. A empresa é a mais respeitada referência para o uso de cores. Sua paleta é mundialmente conhecida por profissionais que trabalham com as mais diferentes formas de arte e que fazem o uso de muitas cores em suas rotinas. No último final de ano, a Pantone informou, através de estudos, quais seriam as principais cores para o ano de 2016. O resultado foram tons suaves, que podem ser utilizados em combinações que têm a natureza como principal referência. Logo as cores escolhidas como principais tendências para a decoração em 2016 são: Peach Echo, Serenity, Snorkel Blue, Limpet Shell, Lilac Gray, Yellow Buttercup, Fiesta, Iced Coffe e Green Flash. Cada cor desta é definida por um código que pode ser facilmente encontrado no site da Pantone. Com este código, a visualização e impressão da cor é fiel à cor desenvolvida pela empresa.

Para ajudar você a escolher uma decoração incrível no seu lar e que esteja altamente na moda neste, ano, separamos 10 modelos de decorações perfeitas e que utilizam estas cores como elementos principais em móveis e objetos decorativos. Por isso, convidamos você a vir mais uma vez e entrar em lares incríveis e, assim, ter exemplos lindos de como decorar sua sala, cozinha ou quarto e ainda ficar na moda. Aproveite cada detalhe, anote as principais sugestões de que gostar e inspire-se!